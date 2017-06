Delignit strebt für 2017 Umsatzsteigerung von 10-15 % an

Der Spezialsperrholzhersteller Delignit will im laufenden Geschäftsjahr seinen Umsatz um weitere 10-15 % steigern. Zu diesem Wachstum sollen vor allem die im Jahresverlauf 2016 abgeschlossenen Neu- und Folgeaufträge aus dem Geschäftsbereich „Automotive“ beitragen. Neuaufträge für Schienenverkehrslösungen haben auch im Bereich „Technological Applications“ eine Verbreiterung der Kundenbasis ermöglicht.



Im Verlauf des zweiten Quartals hat Delignit in diesem Geschäftsfeld zwei weitere Aufträge der europäischen Tochtergesellschaft eines asiatischen Konzerns erhalten. Gegenstand ist die Ausstattung von elektrischen Regionalzügen in Schottland sowie die Lieferung von System-Bodenlösungen für Hochgeschwindigkeitszüge in England. Die Aufträge mit einem Gesamtvolumen im einstelligen Millionen-Euro-Bereich sollen bis Ende 2018 ausgeliefert werden.



Voraussetzung für die erwartete Umsatzentwicklung ist laut Delignit eine stabile Konjunkturentwicklung in den bearbeiten Märkten, ausschreibungskonforme Abrufmengen aus den OEM-Verträgen sowie eine ausreichende Vorproduktversorgung. Die EBITDA-Marge soll im laufenden Geschäftsjahr in Abhängigkeit vom Produktmix auf 7,5-8,3 % gebracht werden.



Im Geschäftsjahr 2016 hat Delignit laut dem am 24. Mai veröffentlichten Geschäftsbericht eine Umsatzsteigerung von 9,4 % auf 48,6 Mio € erreicht. Ausgehend von den für 2010 ausgewiesenen 25,7 Mio € ergibt sich damit über die letzten sechs Jahre ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 11,2 %. Der Inlandsumsatz ist im vergangenen Jahr nahezu konstant geblieben, wogegen der Exportumsatz um ein Drittel auf 14,6 Mio € gesteigert werden konnte. Dementsprechend hat sich die Exportquote auf 30,1 % erhöht.



Das EBITDA konnte um 7,7 % auf 3,7 Mio € verbessert werden, die EBITDA-Marge lag damit bei 7,6 %. Die nachfolgenden Er-gebniszahlen sind noch deutlich stärker gestiegen. Das Konzernergebnis hat damit um fast ein Drittel auf 1,4 Mio € zugelegt.