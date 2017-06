Delignit gründet eigenes Auslandsbüro in den USA

Um seine Geschäftsaktivitäten im NAFTA-Raum, insbesondere für Anwendungen im Bereich leichter Nutzfahrzeuge, besser koordinieren zu können, will der Spezialsperrholzhersteller Delignit ein eigenes Auslandsbüro in den USA eröffnen. Das Tochterunternehmen befindet sich zurzeit in Gründung und soll unter dem Namen Delignit North America Inc. firmieren. Sitz der Niederlassung wird Atlanta/Georgia sein.



Neben der Bekanntgabe der Gründung des Auslandsbüros hat Delignit vergangene Woche zudem über neue Aufträge im Geschäftsbereich „Automotive“ informiert. Hierbei handelt es sich unter anderem um einen Auftrag einer deutschen Tochtergesellschaft eines internationalen Automobilkonzerns über Transporterböden, Seitenwände und Zurrschienen inklusive Befestigungstechnik. Dieser Vertrag ist zunächst auf ein Jahr befristet, eine Verlängerung wird aber von beiden Vertragspartnern angestrebt.



Zwei weitere Neuaufträge kamen aus dem Bereich Pick-up-Nutzfahrzeuge. Die Auftraggeber sind zum einen ein deutscher Automobilkonzern und zum anderen die deutsche Niederlassung eines asiatischen Automobilkonzerns. Geliefert wird jeweils das so genannte Ladungssicherungspaket inklusive Befestigungstechnik. Beide Aufträge haben mehrjährige Laufzeit. Das Gesamtvolumen der drei Aufträge beläuft sich auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag.



Auch im Geschäftsbereich „Technological Applications“ hat Delignit im Verlauf des zweiten Quartals zwei neue Aufträge hinzugewonnen und dadurch seine Kundenbasis für Schienenverkehrslösungen erweitert. Für die europäische Tochtergesellschaft eines in Asien ansässigen Konzerns liefert Delignit Ausstattungselemente für elektrische Regionalzüge in Schottland sowie System-Bodenlösungen für Hochgeschwindigkeitszüge in England.