Covestro hat Force Majeure für MDI wieder aufgehoben

Der Covestro-Geschäftsbereich „Polyurethanes" hat die ab April aufgrund von größeren technischen Problemen stark eingeschränkte MDI-Produktion im Werk Brunsbüttel in der zweiten Maihälfte wieder hochgefahren. Damit konnte auch die am 25. April für polymeres MDI in der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) erklärte Force Majeure am 22. Mai wieder aufgehoben werden.



Covestro hat allerdings darauf hingewiesen, dass die Versorgungssituation bei MDI noch für einige Zeit angespannt bleiben wird. Als Begründung werden die unverändert hohe Nachfrage sowie ein erneuter Produktionsstillstand in Brunsbüttel angeführt. Die dortige MDI-Anlage muss aus genehmigungsrechtlichen Gründen nochmals abgestellt werden.