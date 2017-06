CalAg will in Kalifornien MDF aus Reisstroh produzieren

Die kalifornische CalAg will über ihre Tochtergesellschaft CalPlant am Standort Willows/Kalifornien bis Ende 2018 eine MDF-Anlage errichten, in der ausschließlich Reisstroh verarbeitet wird. Die Finanzierung des mit 315 Mio US$ angegebenen Investitionsvolumens konnte im Verlauf des Frühjahrs über die Ausgabe von Unternehmensanleihen an der Börse New York sichergestellt werden. In der Folge hat das Unternehmen bei der Siempelkamp-Gruppe eine komplette MDF-Produktionslinie bestellt. Die Verträge wurden am 14. Juni unterzeichnet. Der Auftrag hat laut Siempelkamp ein Gesamtvolumen von rund 75 Mio € und umfasst alle wesentlichen Anlagenteile.



Von Pallmann werden Anlagen für die Aufbereitung der Reisstrohballen sowie zwei Refiner geliefert. Die zwischengeschaltete Reinigungsanlage, mit der unter anderem die Silikatanteile aus dem Stroh ausgeschleust werden sollen, wurde von Siempelkamp entwickelt. Von Büttner kommen ein gasbeheizter Fasertrockner mit einer Trocknungsleistung von 32 t atro/Std. sowie die Energieanlage. PMDI-Beleimung und Formstation werden von CMC geliefert. Als Presse wird eine ContiRoll der auf der Ligna erstmals vorgestellten neunten Generation in den Abmessungen 10 ft x 35,4 m eingesetzt. Damit können Plattenbreiten zwischen 8 ft und 10 ft produziert werden. Die Endfertigung umfasst eine Rip Cut-Diagonalsäge, die Schleif- und Abstapellinie sowie ein vollautomatisches Lagersystem.



Die Inbetriebnahme der auf eine Jahreskapazität von rund 200.000 m³ ausgelegten MDF-Anlage ist für Ende 2018 geplant. Hauptabnehmer der produzierten MDF soll laut der Siempelkamp-Mitteilung der US-amerikanische Sperrholzhersteller Columbia Forest Products sein.