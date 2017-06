Bund senkt ab 2018 Trassenpreise im Schienenverkehr

Die Bundesregierung wird in ihrem Haushalt 2018 zusätzliche Mittel für die Förderung des Schienengüterverkehrs zur Verfügung stellen. So sollen laut dem vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) am 23. Juni vorgestellten Masterplan „Schienengüterverkehr“ allein 350 Mio € zur Senkung der Trassenpreise genutzt werden. Die voraussichtliche Halbierung der Trassenpreise ist eine von fünf Sofortmaßnahmen, die in dem vom BMVI gemeinsam mit Verbänden und Eisenbahnverkehrsunternehmen ausgearbeiteten Masterplan festgeschrieben sind. Als weitere Sofortmaßnahme ist die Einführung von 740 m langen Güterzügen vorgesehen, wie sie bereits seit längerem in anderen europäischen Ländern Standard sind. Das für Güterzüge dieser Länge geeignete Schienennetz soll rasch ausgebaut werden. So war der Ausbau des Schienennetzes für längere Güterzüge im Bundesverkehrswegeplan bislang nicht als „vordringlich“ eingestuft worden. Die Verbände und Eisenbahnverkehrsunternehmen sagen in dem Masterplan unter anderem eine Modernisierung der Waggonflotte bis 2020 zu. Innerhalb der nächsten drei Jahre sollen im Innovationsfeld Digitalisierung auch 100.000 Waggons mit Telematik und Sensorik ausgestattet werden. Darüber hinaus soll noch in diesem Jahr mit einem Testfeld für die Digitalisierung und Automatisierung der Zugbildung begonnen werden. Im Bereich der Eisenbahnforschung wird das BMVI das Bundesprogramm „Zukunft Schiengüterverkehr“ unterstützten.