Bewegung im Vorstand des MDI-Herstellers Covestro

Frank Lutz, CFO bei der Covestro AG, hat am 2. Juni mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärt. Der noch bis Ende September 2018 amtierende CEO Patrick Thomas hat bis zur Bestimmung eines Nachfolgers die CFO-Aufgaben kommissarisch mitübernommen. Das erforderliche Auswahlverfahren ist bereits angelaufen. Die durch den Rücktritt von Lutz ebenfalls freigewordene Position des Arbeitsdirektors will Covestro in Kürz neu besetzen.



Der Rücktritt von Kurz kam nur wenige Tage, nachdem Covestro eine Nachfolgeregelung auf der Position des CEO bekannt gegeben hat. Verschiedene Wirtschaftszeitungen, unter anderem das Handelsblatt, haben daher einen Zusammenhang zwischen beiden Personalentscheidungen hergeleitet. Kurz, der im Oktober 2014 als CFO zu der Covestro-Vorgängergesellschaft Bayer Material Science gewechselt war und auf dieser Position unter anderem das zum 1. September 2015 durchgeführte IPO verantwortet hatte, habe sich demnach ebenfalls Chancen auf eine Ernennung zum CEO ausgerechnet.



Der seit 2007 amtierende CEO Thomas hatte den Aufsichtsrat informiert, dass er seinen bis Ende September 2018 laufenden Vorstandsvertrag zwar erfüllen wird, für eine Verlängerung aber nicht zur Verfügung steht. Der Aufsichtsrat hat daraufhin am 24. Mai den aktuellen Chief Commercial Officer (CCO) Dr. Markus Steilemann einstimmig zu seinem Nachfolger ernannt. Neben Thomas und Steilemann gehört noch der CTO Dr. Klaus Schäfer dem aktuellen Covestro-Vorstand an.