Berger-Gruppe übernimmt alle Anteile an Zobel-Chemie

Mit Wirkung zum 14. Juni hat die Berger-Gruppe alle Anteile an Zobel-Chemie übernommen. Bislang hatte der geschäftsführende Gesellschafter Harry Zobel alle Anteile an dem Hersteller von Beschichtungssystemen für Holzfenster und Fassaden gehalten. Zeitgleich mit der Übernahme ist Zobel aus der Geschäftsführung bei Zobel-Chemie ausgeschieden und in den Ruhestand getreten. Die Geschäftsführung von Zobel-Chemie liegt nun bei den beiden Berger-Geschäftsführern Thomas M. Adam und Markus M. Adam.



Der Geschäftsbetrieb bei Zobel-Chemie soll in der bisherigen Form weitergeführt und Synergien zu den Geschäftsbereichen der Berger-Gruppe genutzt werden. Die Gruppe ist mit der Phil. Berger Lack- und chemische Fabrik, Berger-Chemie, Berger-Lacke und Berger-Seidle in den Bereichen Beschichtungen für Holzfußböden, Klebstoffe, Industrielacke und Bauchemie tätig.