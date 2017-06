Bauvista-Gesellschafter stimmen für neue Firmierung

Die Gesellschafter der Einkaufskooperation Baustoffring EMV-Profi haben auf der ersten gemeinsamen Versammlung am 30. Mai in Kassel einstimmig für eine Umfirmierung der Kooperation in Bauvista GmbH & Co. KG gestimmt; der Sitz bleibt weiterhin in Lage.



Der Zusammenschluss der beiden Einkaufskooperationen EMV-Profi und der Baustoffring Förderungsgesellschaft war im Mai 2016 beschlossen worden. Zunächst firmierte das fusionierte Unternehmen als Baustoffring EMV-Profi. Auf dem Ende Oktober 2016 in Bad Salzuflen durchgeführten Baustoffring EMV-Profi Handelsforum wurde dann erstmals der neue Name Bauvista vorgestellt. Seit Anfang dieses Jahres tritt der Verbund als Bauvista am Markt auf, die offizielle Umfirmierung stand aber noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.



Seit Jahresbeginn sind insgesamt acht neue Gesellschafter dem Einkaufsverbund beigetreten. Die Neuzugänge der vier Baustoffhändler Volker Wagner Baustoffe, Mayer Baustoff- und Landesprodukte, Raiffeisen Waren Genossenschaft Rheinland und Wilhelm Dreisörner wurden bereits im Februar bekannt gegeben. Nach Auskunft von Bauvista-Geschäftsführer Johannes Häringslack konnten außerdem die vier Unternehmen Abe Ksk Bau- und Brennstoffhandlung, BHC Baustoffhandel Casekow, Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel Handelsgesellschaft sowie die König GmbH aus Trebur als neue Gesellschafter hinzugewonnen werden.