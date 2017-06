BASF will höhere Kosten auf Leimpreise weitergeben

Die BASF will die Preise für alle Kaurit- und Kauramin-Leime im Juli unabhängig von den Rohstoffkostenänderungen um 15 €/t anheben. Die Rohstoffkostenänderungen werden im Juli voraussichtlich zu einer Reduzierung der Harzpreise führen, die durch die geplante Anhebung teilweise aufgehoben wird. Bei Methanol wird es nach den in den letzten Quartalen eingetretenen starken Preissteigerungen im dritten Quartal wieder zu einer deutlichen Reduzierung kommen. Bei Harnstoff wird sich der in den letzten Monaten beobachtete Abwärtstrend zumindest verlangsamen. Lediglich bei Rohmelamin wird mit wei-teren Preisanhebungen gerechnet.



Mit der heute von der BASF für Europa angekündigten Anhebung sollen die gestiegenen Personal-, Instandhaltungs- und Logistikkosten ausgeglichen werden. Im Logistikbereich hat das Unternehmen noch immer mit den Nachwirkungen des Explosionsunglücks Mitte Oktober zu kämpfen. Aufgrund der Unterbrechung der Pipeline vom Nordhafen zum Werk musste eine alternative Methanolversorgung aufgebaut werden, die auch weiterhin Bestand hat. Die Reparaturarbeiten im Nordhafen werden sich voraussichtlich bis zum Ende des dritten Quartals hinziehen.