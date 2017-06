Ausstellungsfläche auf der Area30 steigt um 17 %

Auf der kommenden vom 16. bis 21. September in Löhne stattfindenden Ordermesse für Küche und Küchenzubehör „Area30“ wird sich die Ausstellungsfläche auf 9.950 m² erhöhen. Im Vergleich zur Vorjahresveranstaltung entspricht das nach Angaben des Veranstalters Trendfairs einem Anstieg um 17 %. Bereits im vergangenen Jahr war die Ausstellungsfläche um rund 1.000 m² auf 8.450 m² erweitert worden.



Auf der diesjährigen Veranstaltung werden unter anderem der Hausgerätehersteller Gorenje, der Armaturenhersteller Hansgrohe, der Küchentechnikanbieter Rieber, der Spülen- und Armaturenhersteller Villeroy & Boch, der italienische Küchenmöbel- und gerätehersteller Steel Cucine sowie der Schweizer Abzugssysteme- und Spülbeckenhersteller Concept Swiss erstmals vertreten sein. Unter den Rückkehrern ist der Hausgerätehersteller Küppersbusch, der zuletzt im Jahr 2011 an der Area30 teilgenommen hatte. Der aktuelle Buchungsstand liegt bei 130 Ausstellern und Marken. 2016 hatten 120 Unternehmen an der Messe teilgenommen; die Zahl der Fachbesucher war im Vergleich zum Vorjahr um 9,9% auf 11.842 gestiegen.