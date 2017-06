Außenhandelsdefizit bei Paletten ist deutlich gestiegen

Mit insgesamt 38,99 Mio € hat sich das österreichische Außenhandelsdefizit beim Handel mit Holzflachpaletten im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 8,21 Mio € bzw. um fast 27 % erhöht. Laut den im „Branchenbericht 2016/2017“ vom Fachverband der Holzindustrie Österreichs veröffentlichten Zahlen stieg der Einfuhrwert im Vorjahr um 13 % auf 76,59 Mio €, während der Exportwert lediglich um 1,7 % auf 37,60 Mio € zulegen konnte.



Den Großteil der in Österreich produzierten Paletten wird an Abnehmer innerhalb der EU geliefert (87,7 %), wobei die Hauptlabnehmerländer Deutschland (25,7 %), Italien 15,1 %), Tschechien (11,4 %) und Ungarn (9,3 %) sind. Der Anteil der Importe von Paletten aus dem EU-Raum belief sich im vergangenen Jahr auf 92,0 %. Hier sind Deutschland (33,8 %), Tschechien (17,4 %) und Polen (14,4 %) traditionell die Länder mit den höchsten Anteilen am Gesamtimport.