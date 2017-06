Antidumpingzoll auf kanadisches Schnittholz bei 6,87 %

Das U.S. Department of Commerce (DOC) hat gestern vorläufige Antidumpingzölle (Antidumping Duties - AD) auf kanadische Nadelschnittholzlieferungen in die USA in Höhe von durchschnittlich 6,87 % festgelegt. Für die vier Unternehmen, die vom DOC untersucht wurden, liegt der Antidumpingzoll im Falle von Canfor bei 7,72 %, für Tolko bei 7,53 %, für West Fraser Timber bei 6,76 % und für Resolute Forest Products bei 4,59 %. Für Nadelschnittholz von Produzenten aus den kanadischen Atlantik-Provinzen Neufundland und Labrador, Nova Scotia und Prince Edward werden laut DOC keinen Antidumpingzölle erhoben.



Die Antidumpingzölle werden nach Veröffentlichung im Federal Register voraussichtlich noch Ende dieser Woche wirksam. Das DOC hat das U.S. Customs and Border Protection (CBP) angewiesen, ab diesem Zeitpunkt entsprechende Barsicherheiten von den vier namentlich genannten kanadischen Lieferanten einzuziehen. Für alle übrigen Lieferanten werden die Zölle rückwirkend auf Lieferungen ab Ende März erhoben.



Zusammen mit den am 24. April bekannt gegebenen, vorläufigen Ausgleichszöllen (Countervailing Duties - CVD) liegt damit die kombinierte Zolllast auf kanadisches Nadelschnittholz, das in die USA eingeführt wird, bei im Durchschnitt 26,75 % des Warenwertes. Für die vier untersuchten Unternehmen liegt der kombinierte Zollsatz wie folgt: Canfor 27,98%, Resolute 17,41%, Tolko 27,03% und West Fraser, 30,88%.