Amberger folgt im Surteco-Aufsichtsrat auf Kloepfer nach

Auf der heute in München durchgeführten Hauptversammlung der Surteco SE wurde Dr. Christoph Amberger neu in den Aufsichtsrat gewählt. Amberger ist selbständiger Unternehmer und seit 2014 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei dem Surteco-Anteilseigner Klöpfer & Königer GmbH & Co. KG. Im Surteco-Aufsichtsrat hat er die Position von Markus Kloepfer übernommen, dessen Amtszeit mit der heutigen Hauptversammlung geendet hat.



Die anderen acht Aufsichtsratsmitglieder wurden jeweils in ihren Ämtern bestätigt. Im einzelnen sind das Dr. Ing. Jürgen Großmann als Vorsitzender, Björn Ahrenkiel als stellvertretender Vorsitzender, Dr. Markus Miele, Wolfgang Moyses, Dr.-Ing. Walter Schlebusch sowie die Arbeitsnehmervertreter Jens Krazeisen, Udo Sadlowski und Thomas Stockhausen. Zuletzt war Ende Februar 2016 Krazeisen, Betriebsratsvorsitzender bei der BauschLinnemann GmbH und der Surteco Decor GmbH in Buttenwiesen-Pfaffenhofen, in den Aufsichtsrat berufen worden. Er hatte damals die Position von Horst-Jürgen Dietzel, Süddekor-Laborleiter und stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Surteco Decor in Laichingen, übernommen.