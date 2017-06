Akzo Nobel: PPG hat Übernahmeangebot zurückgezogen

Der US-amerikanische Chemiekonzern PPG Industries hat gestern sein Übernahmeangebot für die niederländische Akzo Nobel zurückgezogen. In einer Pressmitteilung hat das Unternehmen darüber hinaus angekündigt, kein öffentliches Angebot zur feindlichen Übernahme von Akzo Nobel abzugeben. Nach niederländischem Recht hätte dieses zum 1. Juni erfolgen müssen.



Bis zuletzt hatte PPG versucht, Akzo Nobel zu erneuten direkten Gesprächen über die geplante Transaktion zu bewegen. Am 29. Mai hatte sich Michael McGarry, CEO von PPG, in einem Brief an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates von Akzo Nobel, Antony Burgmans, gewendet. Darin hatte er unter Bezugnahme auf die bisher genannten Gründe zur Ablehnung der Transaktion weitere Zugeständnisse angekündigt. Unter anderem wurde eine erneute Erhöhung des Kaufpreises in Aussicht gestellt sowie eine „ticking fee“ in Höhe von 10 Cent pro Aktie und Monat angeboten, falls der Abschluss der Transaktion nicht innerhalb der von PPG vorgesehenen 15 Monate hätte realisiert werden können. Im Falle eines Scheiterns aufgrund von wettbewerbsrechtlichen Gründen wäre PPG zur Zahlung einer „break-up fee“ in Höhe von 600 Mio € bereit gewesen.



In dem Schreiben hatte McGarry außerdem auf die Unterstützung seiner Pläne bei mehreren institutionellen Anlegern hingewiesen. Zuletzt hatten der Hedgefonds Elliott International gemeinsam mit der The Liverpool Limited Partnership versucht, per Gerichtsentscheid unter anderem die Ansetzung einer außerordentlichen Hauptversammlung bei Akzo Nobel zu erzwingen. Von der Wirtschaftskammer des zuständigen Gerichts in Amsterdam wurde die entsprechende Klage jedoch am 29. Mai abgewiesen.