Aktionäre von Pfleiderer stimmen Aktienrückkauf zu

Die Aktionäre der Pfleiderer Group haben auf der heutigen Hauptversammlung einem Aktienrückkaufprogramm zugestimmt. Der Vorstand von Pfleiderer kann dem Beschluss zufolge bis zu 6,470 Mio Inhaberaktien erwerben, die nicht mehr als 10 % des gesamten Grundkapitals entsprechen dürfen. Der Aktienrückkauf ist bis zum 30. Juni 2018 befristet. Details zu dem Programm will das Unternehmen im Verlauf des dritten Quartals veröffentlichen. Nach Aussage des Vorstandsvorsitzenden Thomas Schäbinger soll zudem Anfang September die mittelfristige Strategie bis zum Jahr 2020 vorgestellt werden.



Nach den erstmals am 26. Mai bekannt gegebenen Plänen will Pfleiderer für den Aktienrückkauf insgesamt bis zu 390 Mio Zloty bzw. umgerechnet rund 93 Mio € aufwenden. Die Finanzierung ist nach Aussage des Pfleiderer-CFO Richard Mayer über eigene Mittel sichergestellt.