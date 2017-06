Ahlstrom-Munksjö: Board of Directors mit acht Mitgliedern

Am 24. Juni ist Jan Inborr, seit der zum 1. April abgeschlossenen Fusion von Ahlstrom und Munksjö Mitglied im Board of Directors der dadurch neugebildeten Ahlstrom-Munksjö Oyj, nach kurzer Krankheit verstorben. Er hatte bereits von 2001 bis 2010 sowie von 2015 bis 2017 dem Board of Directors von Ahlstrom angehört. Zuvor war er von 1994 bis 2000 stellvertretender CEO des Ahlstrom-Konzerns und von 1996 bis 2000 CEO der Ahlstrom Paper Group. In der Folge war er von 2001 bis 2008 President und CEO von Ahlström Capital, der Beteiligungsgesellschaft der Ahlström-Familie.



Die Position von Inborr im Board von Ahlstrom-Munksjö wird vorerst nicht neu besetzt; die Zahl der Board-Mitglieder reduziert sich damit bis zur Hauptversammlung 2018 auf acht. Vorsitzender ist Hans Sohlström. Weitere Mitglieder sind Peter Seligson und Elisabet Salander Björklund als stellvertretende Vorsitzende, Pernilla Walfridsson, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson und Harri-Pekka Kaukonen.