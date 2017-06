Adler hat neue Wasserlackfabrik in Betrieb genommen

Der österreichische Lackhersteller Adler hat am Stammsitz Schwaz/Tirol die auf eine Produktion von 30.000 t/Jahr ausgelegte neue Wasserlackfabrik in Betrieb genommen. Nach Angaben des Unternehmens sollen noch im Juni erste Produkte zur Anwendung bei der Fensterbeschichtung hergestellt werden. Mit der Inbetriebnahme hat Adler den ersten Bauabschnitt des Projektes „Adler 2020“ abgeschlossen. Neben der eigentlichen Produktionsanlage für Wasserlacke und einer vollautomatischen Abfüllanlage wurde dabei auch ein neues Produktionsgebäude mit einer Grundfläche von 3.000 m² errichtet. Zur Energieversorgung wurden zudem eine Photovoltaikanlage sowie eine Grundwasserwärmepumpe installiert. Insgesamt hat das Unternehmen damit bislang 30 Mio € in den Ausbau des Standortes investiert.



Im zweiten Bauabschnitt werden in Schwaz ein neues Hochregallager mit rund 15.000 Palettenplätzen sowie ein Logistikzentrum errichtet. Die Arbeiten dafür haben bereits begonnen. Insgesamt sind drei Bauabschnitte mit einem Investitionsvolumen von etwa 60 Mio € vorgesehen.



Im Jahr 2016 hat Adler mit insgesamt 550 Mitarbeitern 15.500 t Lacke hergestellt, der Anteil wasserbasierter Produkte lag dabei bei 65 %. Für industrielle Anwender produziert das Unternehmen neben Holzschutzmitteln auch Beschichtungssysteme für die Fenster- sowie die Möbel- und Parkettindustrie. Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein konsolidierter Gruppenumsatz von rund 104 Mio € erwirtschaftet, davon entfielen etwa 60 % auf den Export.