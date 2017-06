Active Energy Group will Bereich Wood Fibre ausgliedern

Die an der Londoner Börse notierte Active Energy Group (AEG) plant eine Ausgliederung ihres Geschäftsbereichs „AEG Wood Fibre“. Das Unternehmen will den Bereich allerdings nicht komplett abspalten, sondern in einem bislang nicht festgelegten Umfang beteiligt bleiben. Um ein Angebot für die nun zur Disposition gestellten Aktivitäten vorzubereiten, hat der bisherige COO Matteo Girlanda am 10. Mai das Unternehmen verlassen. Vor seinem Eintritt bei AEG leitete Girlanda die Nikofeso Holdings, mit deren Übernahme AEG im Juni 2013 in die Produktion von Hackschnitzeln eingestiegen war.



Das Unternehmen begründet die Entscheidung zur teilweisen Abspaltung des Geschäftsbereiches mit einer Reduzierung der Risiken für den Gesamtkonzern. AEG Wood Fibre betreibt bislang am Standort Yuzhny/Ukraine eine Hackeranlage, die auf eine Kapazität von 3.000 t Laubholz-Hackschnitzeln täglich ausgelegt ist. Hauptabnehmer sind vor allem türkische MDF-Hersteller. Die bereits seit einiger Zeit geplante Investition in eine zweite Produktionslinie, in der 1.000 t Nadelholz-Hackschnitzel täglich produziert werden sollen, liegt deutlich hinter dem ursprünglich genannten Zeitplan zurück. Die eigentlich bereits im zweiten Quartal 2016 geplante Inbetriebnahme wurde inzwischen mehrfach verschoben.