3.800 m³ Holz für Bauprojekt in Hamburg-Wilhelmsburg

Die österreichische Kaufmann Bausysteme liefert für das Studentenwohnheim „Woodie“ in Hamburg-Wilhelmsburg Wohnbaumodule für insgesamt 371 Studentenapartments. In dem von Sauerbruch Hutton geplanten und von Primus Developments & Senectus Capital realisierten Objekt mit insgesamt sieben Stockwerken werden in den kommenden neun Monaten insgesamt 3.800 m³ Holzprodukte aus Fichte, Tanne und Lärche verbaut.



Bereits zu Beginn des Wintersemesters 2017/2018 soll das Wohnheim bezugsfertig sein. Die Apartments werden zu einem Mietpreis ab 400 €/Monat einschließlich Möblierung, Strom und WLAN angeboten. Die Gesamtinvestition für das Objekt liegen bei rund 35-40 Mio €.