2x4-Preis hat in vier Wochen um 14,5 % nachgegeben

Seit dem Mitte April erreichten Rekordniveau hat der von Random Lengths ermittelte Durchschnittspreis für SPF 2x4 #2&Btr bis Ende vergangener Woche um 14,5 % nachgegeben. Mit durchschnittlich 359 US$/1.000 bdft ex mill lag der Wert um 61 US$ niedriger als noch vier Wochen zuvor. Trotz des Rückgangs wird damit der Vorjahreswert allerdings noch um 12,2 % überschritten.



Vor dem Hintergrund der am 24. April bekannt gegebenen, vorläufigen Ausgleichszölle (Countervailing Duties - CVD) auf kanadische Schnittholzlieferungen in die USA und der für den 23. Juni erwarteten Veröffentlichung von vorläufigen Antidumpingzöllen (Antidumping Duties - AD) rechnen auch europäische Nadelschnittholzexporteure mit einem anhaltend volatilen Marktverlauf in den USA. Im April importierten die USA insgesamt 5.458 m³ Schnittholz von europäischen Anbietern, knapp 18 % mehr als im Vorjahresmonat. Die US-Einfuhren aus Kanada gaben um 4 % auf 241.070 m³ nach.