Zulassungen von Freizeitfahrzeugen deutlich im Plus

Im zweiten Quartal haben sich die Neuzulassungen von Wohnwagen/Caravans in Deutschland um 14,5 % auf 9.793 Einheiten erhöht. Bei Reisemobilen wurde ein Anstieg um 18,9 % auf 17.818 Einheiten verzeichnet. Insgesamt wurden demnach 27.611 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen, ein Plus von 17,2 % gegenüber dem Vorjahr.



Dies geht aus den noch vorläufigen Zahlen des Kraftfahrzeugbundesamtes in Flensburg hervor, die von dem Caravaning Industrie Verband (CIVD) am vergangenen Donnerstag veröffentlicht worden sind. Für die deutsche Caravaningbranche hat sich das Wachstum somit in beschleunigter Form fortgesetzt. Im ersten Quartal waren die Gesamtzulassungszahlen um 5,9 % gestiegen.



Die größten Zuwächse und auch die meisten Neuzulassungen in absoluten Zahlen gab es jeweils im Mai. Bei den Reisemobilen nahmen die Neuzulassungen in diesem Monat um 31,3 % auf 6.795 Einheiten zu. Im April wurden mit 6.530 Neuzulassungen ein Plus von 15,3 % erreicht. Die Zulassungszahlen im Juni lagen mit 4.493 Reisemobilen 8,1 % über dem Vorjahreswert. Bei den Caravans haben sich die Neuzulassungen im Mai um 32,4 % auf 3.734 Einheiten erhöht. Für den April wurde demgegenüber lediglich ein leichtes Plus von 2,9 % auf 3.240 Einheiten ausgewiesen. Die Zulassungen im Juni haben um 9,0 % auf 2.819 Wohnwagen zugelegt.