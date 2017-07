Zeyko: Erwerb der Marke entscheidet über Fortführung

Bei dem insolventen Küchenmöbelhersteller Zeyko steht eine Fortführungslösung kurz bevor. Wie der Insolvenzverwalter Dr. Hubert Ampferl gestern mitgeteilt hat, haben sich die finanzierende Bank, der potentielle Investor und der Insolvenzverwalter über den Verkauf von Zeyko an den Investor zur Übernahme des Geschäftsbetriebs geeinigt. Einzig offener Punkt ist noch die Vereinbarung des Investors mit dem Alt-Gesellschafter Johannes la Cour über den Erwerb der Markenrechte.



Neben den bereits erfolgten Kündigungen soll es keinen weiteren Personalabbau geben. Die Zahl der Mitarbeiter bei Zeyko war mit der Insolvenzeröffnung am 1. Mai um 25 auf 82 Mitarbeiter reduziert worden. Der Investor will Produktion und Vertrieb ab September 2017 in vollem Umfang wieder aufnehmen. Die anstehenden Betriebsferien wurden wegen der guten Auftragslage auf zwei Wochen verkürzt.



Gemeinsam mit den Schwesterfirmen Zeiler Möbelwerk („Allmilmö“) und Nolff hatte Zeyko am 23. Februar Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Bamberg gestellt. Während der Geschäftsbetrieb bei Allmilmö Ende Juni eingestellt wurde, konnte für Nolff eine Fortführungslösung im Rahmen eines MBO gefunden werden.