WUN Bioenergie plant in Wunsiedel 110.000 t-Pelletwerk

Die WUN Bioenergie will am Stammsitz bis Ende 2018 insgesamt knapp 28 Mio € in den Bau eines zweiten Pellet-Werkes sowie in den Ausbau der Wärme- und Stromproduktion investieren. Das neue Pelletwerk soll über eine Produktionskapazität von 110.000 t/Jahr verfügen, das geplante Kraftwerk mit drei Gasturbinen soll auf eine Leistung von 13,5 MWel elektrisch kommen.



Der Standort für das neue Pelletwerk liegt neben dem bestehenden Heizkraftwerk der WUN Bioenergie und soll in einer Halle mit 185 m Länge, 36 m Breite und 26,5 m Höhe untergebraucht werden. Das geplante Trockensilo hat 15 m Durchmesser und eine Höhe von rund 37 m.



Weitere Details zu dem Projekt sollen im Laufe der kommenden Wochen bekannt gegeben werden.