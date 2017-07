Wolseley gibt Baumarktkette Silvan an Aurelius ab

Der britische Wolseley-Konzern wird die dänische Baumarktkette Silvan an Aurelius Equity-Opportunities verkaufen. Die Transaktion soll noch im dritten Quartal abgeschlossen und Silvan in den folgenden Monaten aus dem Konzern ausgegliedert werden.



Silvan beschäftigt derzeit rund 1.400 Mitarbeiter in 42 Baumärkten und einem Online-Shop in Dänemark und ist Teil der Stark Group, in der die Baustoffaktivitäten von Wolseley in Skandinavien zusammengefasst sind. Die Wolseley-Gruppe insgesamt hat ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2015/2016 währungs- und flächenbereinigt um 2,4 % auf 14,430 Mrd £ gesteigert. Im Teilbereich Nordic fiel die Umsatzsteigerung vor allem aufgrund des schwachen zweiten Halbjahres mit +0,6 % geringer aus.