West Fraser stoppt Werke aufgrund von Waldbränden

Aufgrund der aktuellen Waldbrände in Teilen British Columbias hat die kanadische West Fraser Timber die Produktion in den Werken 100 Mile House, Williams Lake und Chasm bis auf Weiteres ausgesetzt. Am Standort 100 Mile House wurden Mitarbeiter des Konzerns sowie Anwohner evakuiert.



Die betroffenen Werke verfügen über eine Jahreskapazität zur Produktion von rund 800 Mio bdft Schnitt- und rund 270 Mio sqft Sperrholz.



Aufgrund von derzeit über 180 Waldbränden hatte die Provinzregierung von British Columbia am vergangenen Wochenende den Ausnahmezustand erklärt.