Weru: Isolierglasanlage läuft seit Juni mit Vollauslastung

Die von dem Fenster- und Haustürenhersteller Weru im Rahmen einer Ersatzinvestition am Standort Triptis neu errichtete Isolierglasanlage hat im Juni ihren Volllastbetrieb erreicht. Die Produktionskapazität beläuft sich auf 60 Scheiben pro Stunden und wurde somit gegenüber der alten Anlage verdoppelt.



Insgesamt hat Weru rund 4,6 Mio € in die vollautomatische Isolierglasfertigung investiert. Die Maschinen wurden von der österreichischen Lisec Group geliefert und in einer bestehenden Halle aufgebaut. Die Montagearbeiten wurden Ende 2016 aufgenommen. Die Inbetriebnahme erfolgte schrittweise; Anfang März lief die Anlage nach damaliger Auskunft des Unternehmens bereits mit einer Leistung von rund 70 %.



Die Erneuerung der Isolierglaslinie ist Teil der Projektstrategie 2020, die von Weru im Herbst 2015 eingeleitet wurde. Im vergangenen Jahr wurde am Stammsitz Rudersdorf, an dem Haustüren aus Aluminium und Kunststoff produziert werden, bereits ein neues Bearbeitungszentrum für Aluminiumtüren installiert und in Betrieb genommen. Unterdessen liegen die Investitionspläne für den im Frühjahr 2014 übernommenen Fensterhersteller Unilux weiterhin auf Eis. Ursprünglich wollte Weru im Unilux-Werk Salmtal die bestehenden Anlagen zur Produktion von Holz- und Holz-Aluminiumfenstern inklusive der Oberflächenbearbeitung bis Anfang 2017 vollständig erneuern.