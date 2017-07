Walford Timber hat G&MB Manning übernommen

Der englische Gartenholzhersteller Walford Timber hat das Handelsunternehmen G&MB Manning übernommen. Die Vereinbarung wurde von beiden Unternehmen im Verlauf des zweiten Quartals getroffen und am 30. Juni von der bisherigen geschäftsführenden Gesellschafterin von G&MB Manning, Chris Dennis, bekannt gegeben.



Walford Timber ist bereits seit 25 Jahren Gartenholzlieferant von G&MB Manning. Nach der Übernahme soll der Geschäftsbetrieb an dem bestehenden Standort und mit dem bisherigen Personal weitergeführt werden. Dennis wird allerdings aus dem Unternehmen ausscheiden und in Ruhestand gehen.



Am Sitz von G&MB Manning in Cheltemham betreibt Walford Timber bereits seit 2004 ein Lager mit angeschlossenem Groß- und Einzelhandel. Die Schnittholzproduktion, die Kesseldruckimprägnierung und die Montage der Gartenholzprodukte erfolgt dagegen in dem Werk am Stammsitz in Walford.