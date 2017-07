Versowood: Erstes Break Bulk-Schiff nach China

Die finnische Versowood hat Anfang Mai mit der Break Bulk-Verschiffung von Nadelschnittholz nach China begonnen. Im finnischen Hafen Loviisa wurden laut der Ende Juni veröffentlichten Firmenzeitung von Versowood rund 27.000 m³ auf die 2016 von der Reederei Ultrabulk in Dienst gestellte „Ultra Tatio“ verladen. Ankunftshäfen in China waren am 26. Juni Nansha bei Guangzhou im Süden Chinas und am 29. Juni Taicang bei Shanghai. Im August wird Versowood nach den bisherigen Planungen die nächste Break Bulk-Verschiffung nach China durchführen.