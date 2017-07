VDP: Zahl der Fördermitglieder hat sich auf 14 erhöht

Im Verband der Deutschen Parkettindustrie (VDP) hat sich die Anzahl der Fördermitglieder durch den Neuzugang von Novoryt Deutschland auf 14 Unternehmen erhöht. Novoryt Deutschland ist eine Tochtergesellschaft der Schweizer Novoryt AG mit Sitz in Rickenbach. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Ausbesserungsprodukte für Oberflächen aus Holz, Kork, Linoleum, PVC und anderen Materialien. Zum Produktportfolio gehören unter anderem Spachtelmassen, Schmelzkitt, Weichwachse und Fixierlacke. Novoryt ist seit 1989 am Markt aktiv und in mehr als 30 Ländern über Handelspartner vertreten.



Im bisherigen Jahresverlauf hat der VDP insgesamt fünf neue Mitglieder gewonnen. Als Fördermitglieder sind außer Novoryt auch noch Osmo Holz und Color, der Klebstoffhersteller Wakol und Sika Deutschland beigetreten. Mit dem Beitritt von Kährs Parkett Deutschland hat sich die Zahl der ordentlichen Mitglieder auf 22 erhöht.