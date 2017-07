Valmet hat 80 Mio €-Auftrag von Dong Energy erhalten

Der finnische Anlagenhersteller Valmet liefert an den dänischen Energieversorger Dong Energy Anlagen zur Umstellung des Kohlekraftwerk Asnæs in Kalundborg auf den Einsatz von Biomasse. Der Auftrag im Gesamtwert von 80 Mio € umfasst im Wesentlichen einen Hybex-Boiler mit stationärer Wirbelschichtbefeuerung und einer Leistung von 140 MW thermisch, die gesamte Rauchgasanlage sowie die Erstellung notwendiger Gebäude und die Elektrifizierung einschließlich einer Valmet DNA-Steuerung für die gesamte Anlage. Mit den Umbauarbeiten soll im Sommer begonnen werden, die Inbetriebnahme des Kraftwerks ist für Ende 2019 vorgesehen. Der Hackschnitzelbedarf wird bei rund 800.000 t/Jahr liegen.



Die Investition in Asnæs ist Teil der laufenden Planung von Dong, die bisherigen Kohlekraftwerke bis 2023 komplett auf Biomassefeuerung umzustellen. Im Verlauf des zweiten Quartals war das Heizkraftwerk Skærbæk ans Netz gegangen. Die Anlage mit einer Leistung von 280 MW thermisch hat bei einer geplanten jährlichen Mindestlaufzeit von 8.000 Betriebsstunden einem Holzbedarf von rund 1,23 Mio t/Jahr.