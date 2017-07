Umdasch wächst im Ladenbau stärker als mit Schalung

Im vergangenen Geschäftsjahr hat die Umdasch Group den Konzernumsatz um 5 % auf 1,281 Mrd € steigern können. Dabei hat sich der Umsatz der Ladenbausparte Umdasch Shopfitting Group mit einem Anstieg um 29 % auf 218,3 Mio € stärker als der von Doka Schalungstechnik erhöht. Mit dem Verkauf und der Vermietung von Schalungsprodukten erzielte Umdasch einen Umsatz von 1,062 Mrd €, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 1 % entspricht. Zum dem leichten Umsatzanstieg haben auch Unternehmensübernahmen beigetragen. So zählt seit 1. Juli 2016 die BAS International Holding zum Konsolidierungskreis, an der Umdasch zuvor sämtliche Anteile übernommen hatte.



Mit einem Umsatzanteil von 25 % war die Region „Central Europe“ die wichtigste Absatzregion für Doka, gefolgt von 22 % in der Region „Middle East/Afica“, 21 % „Americas“, 17 % „Western Europe“, 10 % „Eastern Europe“ und 5 % „East Asia & Pacific“.