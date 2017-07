Tarkett: Nordamerika-Leiter Morrison folgt auf Giannuzi

Michel Giannuzzi, seit September 2007 CEO bei dem Bodenbelagskonzern Tarkett, wird das Unternehmen im Verlauf des dritten Quartals verlassen und bei einem anderen, bislang nicht genannten Unternehmen ebenfalls eine CEO-Position übernehmen. Nach dem Rückzug von Giannuzzi hat der Aufsichtsrat von Tarkett Glen Morrison zu seinem Nachfolger ernannt. Morrison war im Mai 2015 zu Tarkett gekommen und leitet seither als President von Tarkett North America die Nordamerikaaktivitäten des Konzerns. Er wird die CEO-Position am 1. September antreten.



Giannuzzi hat in seiner zehnjährigen Amtszeit bei Tarkett insgesamt 21 Akquisitionen abgeschlossen. Über diese Akquisitionen und organisches Wachstum hat das Unternehmen bezogen auf Umsatz und EBITDA in diesem Zeitraum jeweils eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 7 % erreicht. Mit dem 2013 abgeschlossenen Börsengang hat Giannuzzi den Tarkett-Konzern auch wieder zurück an die Börse gebracht.