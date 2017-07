Stelmet startet Vertrieb von Gartenholz in den USA

Der polnische Gartenholzhersteller Stelmet hat in den vergangenen Wochen mit ersten Lieferungen in die USA begonnen. Dabei werden derzeit noch die Verschiffungsmöglichkeiten getestet. So wurden die ersten Container durch den Panama-Kanal nach Kalifornien transportiert. Für die zweite Lieferung wurde der Hafen von Houston/Texas genutzt und die Container per Bahn weitertransportiert.



Stelmet hat das Ziel, die USA als neuen Absatzmarkt für Gartenholz zu erschließen. Deshalb wurden mit einem in Kalifornien ansässigen Unternehmen entsprechende Vereinbarungen getroffen, von dem die Stelmet-Produkte unter der Marke „European Garden Living“ in den USA vertrieben werden. Für den Verkauf in den USA hat Stelmet eigenständige Produktlinien aufgelegt, die in dem unter Mr Garden firmierenden Säge- und Hobelwerks in Grudziadz produziert werden.