Steelcase ändert Namen und verlegt Unternehmenssitz

Die Steelcase Werndl AG, Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Büromöbelherstellers Steelcase, wird sich zum August dieses Jahres in Steelcase AG umbenennen und den Firmensitz von Rosenheim nach München verlegen. In München soll im Spätsommer das weltweit zweite Learning + Innovation Center offiziell eröffnen, in dem die Bereiche Forschung, Design, Produktentwicklung, Marketing und andere unterstützende Funktionen für die Regionen DACH und EMEA gebündelt werden sollen. Insgesamt werden rund 250 Mitarbeiter aus den genannten Bereichen von den Standorten Rosenheim und Schiltigheim/Frankreich nach München wechseln. Das erste Learning + Innovation Center besteht am US-Firmensitz in Grand Rapids/Michigan. Der Produktionsstandort in Rosenheim mit rund 300 Mitarbeitern bleibt Kompetenzzentrum für die Fertigung von Arbeitstischen und Unterstellcontainern für die Region EMEA. Schiltigheim bleibt Standort eines Business Centers sowie anderer Unternehmensfunktionen.



Die Hauptversammlung vom 6. Juli hat zudem Christian Westebbe, Director Finance EMEA North, neu in den Vorstand des Unternehmens berufen. Er übernimmt die Nachfolge von Stefan Thielmann, der eine neue Aufgabe im Mutterkonzern in Grand Rapids übernommen hat. Westebbe kam 2015 als Director Finance DACH zu Steelcase und ist seit März 2016 Director Finance EMEA North. Vor seinem Eintritt bei Steelcase war er als Berater bei Roland Berger und anschließend als Chief Financial Officer bei der amerikanischen Tochtergesellschaft der BSH Hausgeräte tätig. Der neue Steelcase-Vorstand setzt sich damit aus Westebbe und Stephan Derr, Vice President Sales, zusammen.