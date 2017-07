Staud erweitert Produktionskapazitäten in Bad Saulgau

Der Schlafmöbelhersteller Staud wird seine Produktionsflächen am Firmensitz Bad Saulgau auf insgesamt 26.000 m² erweitern. Am 7. Juli erfolgte mit dem ersten Spatenstich der Baubeginn für den Neubau einer rund 6.000 m² großen Produktionshalle inklusive Montagelinie. In den Neubau sowie in neue Maschinen und Anlagentechnik werden insgesamt rund 10 Mio € investiert. Durch das Vorhaben wird die bestehende Produktionskapazität um rund ein Viertel erweitert. Die Fertigstellung ist zum Jahreswechsel 2017/2018 geplant. Anfang 2018 soll die Produktion im neuen Werk aufgenommen werden.



Staud gehört seit 2012 zu der Vivonio-Gruppe und produziert Schlafmöbel mit dem Schwerpunkt auf Schwebetürenschränke. Neben Staud gehören zu Vivonio noch der Mitnahmemöbelhersteller Maja, der französische Zerlegtmöbelhersteller SCIAE, der im vergangenen Jahr übernommene Büromöbelhersteller Leuwico und der im März diesen Jahres erworbene niederländische Schrankhersteller Noteborn. Aktuell erwirtschaftet die Gruppe einen Umsatz von rund 300 Mio €. Davon entfallen 150 Mio € auf Maja.