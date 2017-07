Stark übernimmt Vorsitz im Siempelkamp-Beirat

Die Gesellschafterversammlung der G. Siempelkamp GmbH & Co. KG hat am 23. Juni Dr. Martin Stark neu in den Beirat berufen und ihm den Vorsitz übertragen. Er hat damit die Position von Dr. Dieter Siempelkamp übernommen, der den Beirat seit seinem Ausscheiden aus der Siempelkamp-Geschäftsführung im Jahr 2003 geleitet hat. Siempelkamp bleibt weiterhin Gesellschafter und wird das Unternehmen auch weiterhin beraten, unter anderem in Marktfragen, bei Kundenkontakten und Forschungs- & Entwick-lungsprojekten. Dem Siempelkamp-Beirat gehören neben Stark auch weiterhin Nicolaus Freiherr von Oppenheim, Prof. Dr.-Ing. Werner Hlubek und Prof. Dr.-Ing Axel S. Herrmann an.



Stark war zuletzt von Mai 2005 bis Anfang 2013 Mitglied der Unternehmensleitung und persönlich haftender Gesellschafter der Freudenberg & Co. KG. In dieser Position war er im Mai 2007 auch zum Vorsitzenden des ZVEI-Fachverbands Electonic Components and Systems gewählt worden. Davor war er unter anderem für die Unternehmen Alcatel SEL AG und die Hella KGaA Hueck & Co. tätig. Nach seinem Ausscheiden aus dem Freudenberg-Konzern hat Stark Beirats- bzw. Aufsichtsratsmandate bei verschiedenen Unternehmen übernommen.