Schweden: Starker Rückgang der Schnittholzexporte

Im April lagen die schwedischen Nadelschnittholz- und Hobelwarenexporte um rund 21 % unter dem Wert des Vorjahresmonats; insgesamt wurden 947.000 m³ exportiert. Die Ausfuhren an Abnehmer in Europa verringerten sich dabei um 17 % auf 617.600 m³. Wie bereits in den Vormonaten blieben die Ausfuhren an Kunden in Afrika (-36 %) und im Nahen Osten (-35 %) unter Vorjahr. Nach mehrheitlich kontinuierlichen Steigerungen in den vergangenen Monaten haben im April auch die Lieferungen nach Asien (-13 %) spürbar abgenommen. Unerwartet rückläufig waren laut den aktuellen Zahlen der Swedish Forest Industries Federation (Skogsindustrierna) auch die Ausfuhren in die USA (-55 %).