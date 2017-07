Ruhe wird neuer Geschäftsführer bei Max Wagner

Lars Ruhe wird ab August neuer Geschäftsführer des Sägewerks und Holzimportunternehmens Max Wagner in Bad Essen-Wehrendorf. Er folgt auf Dr. Matthias Holzmann nach, der im März in das Unternehmen eingetreten war und zum 31. Juli ausscheidet. Zuvor waren die Geschäftsführungsaufgaben bei Max Wagner von Hans-Josef Avermann und André Fischer neben ihren jeweiligen Tätigkeiten bei der Raiffeisen Warengenossenschaft Osnabrücker Land (RWO) ausgeübt worden. Die RWO hatte am 1. Januar 2016 Max Wagner übernommen und den Geschäftsbetrieb mit Holzimport, Holzhandels sowie Schnittholzproduktion weitergeführt.



Vor seinem Wechsel zu Max Wagner war Ruhe seit Juli 2016 Senior Sales Manager & Product Management bei Ilim Timber Bavaria. Von 2006 bis 2016 war er auf unterschiedlichen Positionen innerhalb der Danzer-Gruppe tätig.