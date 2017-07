Roseburg bestellte erste Anlagen für neues LVL-Werk

Der US-amerikanische Holzwerkstoffhersteller Roseburg Forest Products hat inzwischen die ersten Anlagen für das in Chester/South Carolina geplante LVL-Werk bestellt. Raute wird für das Projekt eine auf hohe Leistung ausgelegte Furnierlegelinie liefern. Die Anlage soll bei der US-amerikanischen Raute-Niederlassung in Delta/British Columbia projektiert und gefertigt werden. Als Liefertermin ist Ende 2018 vorgesehen. Das neue LVL-Werk wird laut Raute auf eine Produktionskapazität von rund 285.000 m³/Jahr ausgelegt.



Raute hatte bereits in der Vergangenheit verschiedene Sperrholz- und LVL-Anlagen geliefert. Der größte Einzelauftrag war das im Jahr 2000 am Standort Roddle/Oregon installierte erste LVL-Werk von Roseburg.