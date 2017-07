Remmers übernimmt Holzindustriesparte von Colores

Die Remmers-Gruppe aus Löningen hat Anfang Juli die Holzindustriesparte des Schweizer Handelsunternehmens Colores übernommen. Die auf Fenster- und Türenlacke ausgerichtete Geschäftssparte wurde in die im April gegründete Schweizer Remmers-Tochtergesellschaft mit Sitz in Tuggen integriert.



Im Zuge der Transaktion wurden auch die fünf bislang in dem Bereich tätigen Colores-Mitarbeiter übernommen. Dr. Daniel Röhmer bleibt Vertriebsleiter und berichtet künftig an Münir Toprak, Geschäftsführer der Schweizer Remmers-Niederlassung. Der Standort Spreitenbach verbleibt im Besitz von Colores und wird von Remmers angemietet.



Colores ist bereits seit 2002 als Generalimporteur für Remmers in der Schweiz tätig. Im Frühjahr hat der damalige Firmeninhaber Röhmer das Unternehmen an die Schweizer Karl Bubenhofer AG (Kabe) verkauft, blieb aber weiterhin im Unternehmen. In der Folge wurde das Geschäft mit Baufarben und Zubehör aus Colores herausgelöst und bei Kabe integriert. Mit der jetzt erfolgten Übernahme der Holzindustriesparte durch Remmers hat Colores das operative Geschäft eingestellt und fungiert nur noch als Immobiliengesellschaft für den Standort Spreitenbach.