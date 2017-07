Post wird neuer Export Sales Manager bei T&G Wood

Jeroen Post hat am 1. Juli den Posten des Export Sales Manager bei dem niederländischen Holzfußbodenhändler T&G Wood International übernommen. Zuletzt war er als Sales Manager bei dem niederländischen Parketthersteller Selectwood International mit Sitz in Drachten tätig. Bei T&G Wood wird sich Post vor allem um den Ausbau des Exports in die deutschsprachigen Märkte kümmern.



T&G Wood importiert Holzfußböden aus Asien und Europa. Die Endbearbeitung bzw. die Oberflächenveredelung wird zum Teil am Unternehmenssitz in Ede vorgenommen. Das Produktportfolio umfasst Zwei- und Dreischichtparkett, Massivparkett, Lamellenparkett, dreischichtig aufgebaute Landhausdielen sowie Zubehörprodukte.