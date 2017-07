Polnische Schnittholzproduktion ist um 5 % gestiegen

In Polen hat die Schnittholzproduktion im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 5 % auf 810.000 m³ zugelegt. Damit ist der Zuwachs etwas geringer ausgefallen als in den in den vorangegangenen vier Quartalen. Laut polnischer Statistikbehörde GUS ist die Produktion im zweiten, dritten und vierten Quartal des Vorjahres um 8 %, 13 % und 7 % gestiegen. Im ersten Quartal war eine Zunahme um 2 % verzeichnet worden. Im ersten Quartal des laufenden Jahres hat sich die Produktion um 9 % erhöht.



In den ersten sechs Monaten lag die Schnittholzproduktion mit 1,580 Mio m³ um 7 % über dem Vorjahreswert. Davon sind 1,423 Mio m³ auf Nadelschnittholz entfallen, ein Plus von 5 %. Die Laubschnittholzproduktion ist um rund 20 % auf 157.000 m³ gestiegen.