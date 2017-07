Polen: EU-Kommission klagt wegen Holzernte in Bialowieza

Die EU-Kommission wird Polen vor dem Gerichtshof der Europäischen Union wegen der Holzerntemaßnahmen im Nationalpark Bialowieza verklagen. Darüber hinaus wird die Kommission das Gericht auffordern, mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung den Holzeinschlag unmittelbar zu stoppen. Dies wurde von der Kommission heute mitgeteilt, nachdem Polen die Klage mehrfach angedroht worden war. Zuletzt hatte die EU-Kommission am 27. April Polen aufgefordert, innerhalb eines Monats für die Einstellung der Hiebsmaßnahmen zu sorgen. Das Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen war von der EU-Kommission bereits im Juni 2016 eingeleitet worden.



Am 25. März 2016 hatte die polnische Staatsforstverwaltung Lasy Panstwowe das geplante Einschlagsvolumen in Bialowieza im Rahmen eines bis 2021 laufenden Forstwirtschaftsplans von zuvor 63.000 m³ auf 188.000 m³ erhöht. Dies wurde mit einer notwendigen Borkenkäferbekämpfung begründet.