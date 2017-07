Pfleiderer Group verschiebt Veröffentlichungstermin

Die Pfleiderer Group wird ihren Halbjahresbericht erst am 23. August und damit knapp zwei Wochen später als geplant veröffentlichen. Das hat das Unternehmen am 5. Juli in einer Ad hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Eigentlich sollte der Bericht am 10. August vorgelegt werden. Gründe für die Verschiebung wurden nicht genannt. Die Pfleiderer Group und das Vorgängerunternehmen Pfleiderer Grajewo haben in den letzten zwei Jahren immer wieder die Veröffentlichungstermine von Quartals-, Halbjahres- oder Jahresberichten kurzzeitig verschoben. Diese Verschiebungen hatten aber jeweils nur formale, keine inhaltlichen Gründe.