Pelletproduktion in Deutschland nimmt um 13,7 % zu

Im zweiten Quartal sind in Deutschland 534.106 t Pellets erzeugt worden; dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme um 13,7 %. Damit ist der Anstieg etwas geringer als im ersten Quartal ausgefallen, für das der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) ein Plus von 28,1 % ermittelt hatte.



In den ersten sechs Monaten ist die Pelletproduktion um 18,7 % auf 1,072 Mio t gestiegen. Im zweiten Halbjahr rechnet der Verband weiterhin mit einer hohen Produktion. Für das Gesamtjahr 2017 bestätigt der DEPV den im Februar prognostizierten Produktionszuwachs um knapp 19 % auf 2,3 Mio t.



Der weitaus größte Teil der in Deutschland hergestellten Pellets erfüllt die Anforderungen der Qualitätsklasse EN plus A1. Die Bedeutung von Pellets der Qualitätsklasse A2 und Industrieware ist gering. Nach Handelsformen hat der Anteil von Sackware an den insgesamt vermarkteten Pellets im ersten Halbjahr um neun Prozentpunkte auf 21 % zugelegt. Dementsprechend hat der Anteil von loser Ware um neun Prozent auf 79 % nachgegeben.