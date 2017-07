Panneaux d’Algérie steigt in Holzwerkstoffproduktion ein

Der algerische Mischkonzern Big Star will im Verlauf der nächsten zwei Jahre mit der neugegründeten Tochtergesellschaft Panneaux d’Algérie auch in die MDF-Produktion einsteigen. Neben Aktivitäten in verschiedenen anderen Bereichen betreibt Big Star bislang einen Holzwerkstoffimport. Die seit rund vier Jahren bestehenden Überlegungen zum Aufbau einer eigenen Produktionslinie wurden im Juni mit der Bestellung einer MDF-Komplettanlage bei der zur Dieffenbacher-Gruppe gehörenden Shanghai Wood-Based Panel Machinery konkretisiert.



SWPM wird die der Presse vor- und nachgelagerten Bereiche liefern; der Auftrag umfasst die Bereiche Holzaufbereitung, Refiner, Trockner, Formstation, Formstrang, die gesamte Endfertigung mit Diagonalsäge, Sternkühler und Abstapelung sowie eine Kurztaktpresse. Als kontinuierliche Presse wird eine im Dieffenbacher-Stammwerk Eppingen gefertigte CPS+ in den Abmessungen 6 ft x 14,5 m zum Einsatz kommen. Die Anlagen sollen ab dem zweiten Quartal 2018 geliefert werden. Die Inbetriebnahme der auf eine Produktionskapazität von 250 m³/Tag bzw. gut 80.000 m³ ausgelegten Anlage ist für Dezember 2018 geplant.