Panholzer ist in Synthesa-Geschäftsführung eingetreten

Wolfgang Panholzer ist Anfang Juli als neuer Geschäftsführer für den Vertrieb bei dem österreichischen Bauchemiehersteller Synthesa eingestiegen. In den kommenden Monaten teilt sich Panholzer die Aufgaben zunächst noch mit dem bisherigen Vertriebs-Geschäftsführer Josef Hackl, der zum Jahresende aber in den Ruhestand treten wird. Vor seiner Bestellung zum Geschäftsführer auf Gruppenebene war Panholzer in der Geschäftsleitung der Synthesa-Tochtergesellschaft Avenarius-Agro tätig; diesen Posten wird er auch weiterhin behalten.



Derzeit besteht die Synthesa-Geschäftsführung somit aus fünf Personen. Neben Hackl und Panholzer sind dies Hermann Baschinger (Finanzen), Dr. Paul Lassacher (Technik) und Gerhard Enzenberger (Marketing).