Österreich: Erste Borkenkäfer-Generation fliegt aus

Die Entwicklung der ersten Borkenkäfergeneration ist in weiten Teilen Österreichs abgeschlossen. Je nach Höhenlage hat der Flug der frisch geschlüpften Käfer nach Angaben des Bundesforschungszentrums für Wald (BfW) in Wien bereits begonnen oder steht kurz bevor.



Die Ausgangsdichten von Buchdrucker sowie Kupferstecher waren nach dem Winter sehr hoch. Sowohl der Mai (vor allem im Süden, Nordosten und Osten) als auch der Juni (vor allem im Norden, Osten und Westen) waren in vielen Gebieten Österreichs zu trocken und zu warm. Die von April bis Anfang Mai angelegten Käferbruten konnten sich somit ohne Unterbrechung zügig entwickeln.