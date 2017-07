Norbord produziert im OSB-Werk 100 Mile House wieder

Der kanadische Holzwerkstoffhersteller Norbord hat das aufgrund von Waldbränden vorübergehend aus der Produktion genommene OSB-Werk in 100 Mile House/British Columbia am vergangenen Wochenende wieder in Betrieb genommen. Zuvor hatten die örtlichen Behörden am 22. Juli eine Evakuierungsanordnung vom 10. Juli aufgehoben, die zur Stilllegung des auf eine Jahreskapazität von 440 Mio sqft (Basis 3/8’’) bzw. 390.000 m³ ausgelegten OSB-Werkes geführt hatte.



Nach Angaben des Unternehmens wurde der Standort durch die Brände nicht beschädigt. Norbord geht derzeit zudem davon aus, dass der knapp zweiwöchige Stillstand keinen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftszahlen des dritten Quartals haben wird.