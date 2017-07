Norbord legt auch weiterhin nur in Nordamerika zu

Die von Norbord auch im zweiten Quartal erreichten Umsatz- und Ergebnissteigerungen sind wie in den Vorquartalen fast ausschließlich auf das Nordamerika-Geschäft zurückzuführen. Mit einer nochmals auf 1,536 Mrd sqft gesteigerten Absatzmengen und dem anhaltenden Aufwärtstrend der OSB-Preise ist der Nordamerika-Umsatz im Vorjahresvergleich um 27,5 % auf 431 Mio US$ gestiegen, das EBITDA konnte mit 155 Mio US$ erneut fast verdoppelt werden. Das bereinigte EBITDA fiel mit 157 Mio US$ noch etwas höher aus.



In Europa hat der Absatz im Vorjahresvergleich zwar um 3,3 % auf 474 Mio sqft zugelegt, die im ersten Quartal ausgelieferten 479 Mio sqft wurden aber nicht ganz erreicht. Der Umsatz ist leicht auf 105 Mio US$ zurückgegangen, das EBITDA wurde auf 9 Mio US$ reduziert. Hintergrund ist der starke Anstieg der Harzpreise, der nur mit Verzögerungen auf die Verkaufspreise weitergegeben werden konnte.